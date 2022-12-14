Попова: после окончания привочной кампании привиться против гриппа можно по назначению врача

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что поставить дополнительную прививку от гриппа можно по назначению врача. Это — индивидуально, отметила госпожа Попова во время совещания с участием президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее госпожа Попова сообщила журналистам, что массовая вакцинация россиян от гриппа завершена, однако при наличии медицинских показаний, назначения врача или желания человека привиться можно в индивидуальном порядке.

«На сегодняшний день массовая вакцинация населения завершена, с высоким процентом охвата — 52,2% от всего населения страны, защищены основные группы риска»,— заявила глава Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

О завершении прививочной кампании против гриппа в России было объявлено 13 декабря. Стартовала она 5 сентября. На конец ноября вакцинацию от гриппа прошли около 37,3% населения.

По данным на середину декабря, показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%.

Новость дополняется.