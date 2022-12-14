Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как можно провести новогодние каникулы в самом восточном регионе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Остров Сахалин сегодня. Зачем, почему, это уже вам решать. Возможно, вам захочется встретить Новый год раньше всех — на Дальнем Востоке это легко — либо вы решите почтить память Антона Павловича Чехова, который чуть больше 100 лет назад только на дорогу сюда потратил полгода. Вы же, совершив акт символической солидарности, окажетесь здесь всего через восемь часов, если летите из Москвы.

А дальше будем двигаться к морю, чтобы встретить Новый год на самых крайних наших восточных берегах, почти в полосе прибоя. Шампанское, красная икра, крабы, гребешки, кальмары, в общем, свежайшие местные деликатесы, плюс фейерверки и танцы до рассвета. Конечно, теплые палатки, специальный шатер, все предусмотрено. Любой каприз за ваши деньги.

Дальше, опять же, выбирать вам. Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску — городу, который назывался раньше Владимировкой, а еще раньше Таёхарой. На протяжении 40 лет он находился во владении соседней Японии.

Есть рестораны, в которых работают японские шеф-повара, так что отведаете настоящей кухни Страны восходящего солнца. И, да, обязательно зайдите в музей Чехова, узнайте, чем занимался Антон Павлович на окраине государства российского.

И потом снова придется выбирать. Можно практически в черте города покататься на горных лыжах, а можно, например, принять участие в снегоходном туре по Мицульскому хребту и своими глазами увидеть столетние японские тоннели и, может быть, призрак Тако-бея, корейского рабочего, — их привозили сюда японцы.

А еще водопады, ледопады, бухты, скалы, остатки синтоистских храмов... Все это безумно красиво. И, конечно, рыбалка, азарт непередаваемый. Рыбы полно. Вытягиваете из лунки навагу, корюшку (она здесь, кстати, поувесистее и пожирнее, чем в Питере), и прямо на льду — огонь, сковородка, шкворчание. Это для гурманов. Что может быть вкуснее свежеприготовленной рыбы?