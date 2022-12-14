Недра Крыма оставили без украинских пользователей

Госсовет Республики Крым (РК) лишил иностранных юридических лиц права пользования недрами, сообщили «Ъ» в пресс-службе парламента республики. Как пояснил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, проект закона внесен главой региона Сергеем Аксеновым и призван привести положения республиканского законодательства в соответствие с федеральными нормами.

«Так, в ч. 1 ст. 9 закона Российской Федерации “О недрах” внесены изменения, в соответствии с которыми пользователями недр могут быть юридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами РФ. В этой связи пользователи недр, являющиеся иностранными юридическими лицами, а также пользователи недр—иностранные граждане утрачивают право пользования недрами. Соответствующие изменения предлагается внести и в наш республиканский закон “О недрах”»,— отметил Владимир Константинов.

По его словам, новым также является положение о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, аннулирующий украинские лицензии на недра в Крыму, в 2018 году. С тех пор право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, предоставляется по решению правительства РФ по результатам аукциона.

Александр Дремлюгин, Симферополь