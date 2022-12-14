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Коммерсантъ FM
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Песков предложил не гадать о датах послания Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в письменном виде послания Федеральному собрания не бывает. Он допустил, что выступление с посланием может состояться в следующем году.

«В письменном виде его не бывает»,— сказал господин Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, может ли быть послание письменным. «Что касается сообщений о том, что послание возможно в следующем году,— безусловно, возможно. Это истина достаточно очевидная»,— заявил он.

Ранее сегодня/, 14 декабря, депутат Госдумы Синельщиков заявил, что формат послания президента к Федеральному собранию не указан. В связи с этим он не исключил, что президент может прислать парламенту письменное послание.

Источник ТАСС в парламенте говорил, что выступление с посланием должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с прошлого послания. В 2021 году выступление прошло 21 апреля. Источник допустил, что следующее выступление с посланием может состояться до апреля 2023 года.

C 2018 по 2021 год выступления с посланием президента Федеральному собранию проходили в первом полугодии — с января по апрель. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что дата проведения выступления с посланием в нынешнем году будет зависеть от «динамичного» графика Владимира Путина. Он также пообещал, что президент обратится к Федеральному собранию до конца года.

Анастасия Ларина

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