При поддержке Ростовской АЭС прошло первенство Южного федерального округа по рукопашному бою

В Волгодонске, городе расположения Ростовской АЭС, при поддержке атомной станции состоялось первенство Южного федерального округа по рукопашному бою, посвященное памяти волгодонца Героя России Михаила Ревенко. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года. Они представляли Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Крым, а также город Севастополь.

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Патриотическое воспитание подрастающего поколения и популяризация здорового образа жизни — это основные задачи, которые перед собой ставят организаторы турнира.

«Рукопашный бой — спорт сильных и смелых людей, умеющих идти к своей цели и побеждать. Он воспитывает характер, учит стойкости и справедливости, учит защищать своих и любить родину», - поприветствовал спортсменов почетный гость соревнований, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За три дня зрелищных и бескомпромиссных боев было разыграно 59 комплектов наград. В командном зачете лучшей стала сборная Ростовской области. Она будет представлять регион на первенстве России. В команду вошли 15 спортсменов из Волгодонска.

«Ростовская АЭС — один из ключевых партнеров Волгодонска в области социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ — это эффективный инструментом для динамичного развития города и донского региона», - отметил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.