Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При поддержке Ростовской АЭС прошло первенство Южного федерального округа по рукопашному бою

В Волгодонске, городе расположения Ростовской АЭС, при поддержке атомной станции состоялось первенство Южного федерального округа по рукопашному бою, посвященное памяти волгодонца Героя России Михаила Ревенко. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов в возрасте от 10 до 21 года. Они представляли Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Краснодарский край, республики Калмыкия и Крым, а также город Севастополь.

Предыдущая фотография
Следующая фотография
1 / 8

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и популяризация здорового образа жизни — это основные задачи, которые перед собой ставят организаторы турнира.

«Рукопашный бой — спорт сильных и смелых людей, умеющих идти к своей цели и побеждать. Он воспитывает характер, учит стойкости и справедливости, учит защищать своих и любить родину», - поприветствовал спортсменов почетный гость соревнований, директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

За три дня зрелищных и бескомпромиссных боев было разыграно 59 комплектов наград. В командном зачете лучшей стала сборная Ростовской области. Она будет представлять регион на первенстве России. В команду вошли 15 спортсменов из Волгодонска.

«Ростовская АЭС — один из ключевых партнеров Волгодонска в области социально-экономического развития. Инвестиции предприятия в соцсферу, поддержка массового и детского спорта, патриотических программ — это эффективный инструментом для динамичного развития города и донского региона», - отметил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...