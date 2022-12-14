Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В сообщении не уточняется, какую должность занимал задержанный. Он проходит подозреваемым по делу о выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ), вместе со сварщиком Денисом Сагитовым и прорабом Ильнуром Шайхутдиновым.

По данным Mash, третий задержанный отвечал за пожарную безопасность в гипермаркете. По данным канала, вечером 13 декабря у него прошла очная ставка с директором фирмы «Дельта строй».

Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря, здание выгорело полностью. При пожаре в OBI взрывались лакокрасочные материалы. На парковке из-за падения металлической конструкции погиб охранник гипермаркета. Ущерб от пожара оценивается в 20–30 млрд руб. Он может стать крупнейшим среди подобных объектов в истории России.

Подробнее о пожаре — в материале «Мега огня».

Анастасия Ларина