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Коммерсантъ FM
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Задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в гипермаркете OBI в Химках

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В сообщении не уточняется, какую должность занимал задержанный. Он проходит подозреваемым по делу о выполнении работ, не соответствующих технике безопасности (ст. 238 УК РФ), вместе со сварщиком Денисом Сагитовым и прорабом Ильнуром Шайхутдиновым.

По данным Mash, третий задержанный отвечал за пожарную безопасность в гипермаркете. По данным канала, вечером 13 декабря у него прошла очная ставка с директором фирмы «Дельта строй».

Гипермаркет OBI загорелся утром 9 декабря, здание выгорело полностью. При пожаре в OBI взрывались лакокрасочные материалы. На парковке из-за падения металлической конструкции погиб охранник гипермаркета. Ущерб от пожара оценивается в 20–30 млрд руб. Он может стать крупнейшим среди подобных объектов в истории России.

Подробнее о пожаре — в материале «Мега огня».

Анастасия Ларина

Фотогалерея

В Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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