Осужденным по второму делу «Зимней вишни» ограничили срок ознакомления с материалами дела

Центральный районный суд Кемерова ограничил сроки дополнительного ознакомления с материалами уголовного дела осужденным Танзиле Комковой, Эдуарду Комкову, Светлане Шенгерей и Никите Чередниченко. Они были признаны виновными и приговорены в конце прошлого году по обвинениям в получении взятки и легализации денег при реконструкции зданий Кемеровского кондитерского комбината в 2013-2014 годах в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», где в 2018 году произошел пожар с гибелью 60 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Бывший руководитель инспекции Госстройнадзора в Кузбассе Танзиля Комкова по ст. 290 УК РФ (взятка), ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег) получила 18 лет лишения свободы и штраф 80 млн руб. Ее сын Эдуард Комков (ст. 290 УК РФ) — 10 лет в колонии строгого режима и штраф 70 млн руб. Директора ООО «ИСК “Ресурс”» Никиту Чередниченко (ст. 290 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ) приговорили к 15 годам заключения и штрафу 70,5 млн руб., экс-начальника отдела гоcстройинспекции Светлану Шенгерей (ст. 285 УК РФ) — к 7 годам.

Как сообщили в суде, ранее в установленный УПК РФ срок осужденные подали на приговор апелляционные жалобы с ходатайствами о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела. Однако, «в каждом случае суд пришел к выводу о явном затягивании осужденными срока для дополнительного ознакомления и злоупотреблении ими предусмотренных уголовно-процессуальном законом прав при ознакомлении» и установил им конечный срок для ознакомления с материалами дела. Троим осужденным он установлен в 10 дней: Танзиле Комковой, начиная с 1 декабря, Эдуарду Комкову — с 5 декабря, Светлане Шенгерей — с 6 декабря 2022 года. В 14 дней, начиная с 12 декабря, установлен срок ознакомления для Никиты Чередниченко. О направлении уголовного дела в суд апелляционной инстанции суд сообщит дополнительно.

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Игорь Лавренков, Кемерово