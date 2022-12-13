Бывший топ-менеджер казанского порохового завода возглавил производство взрывчатки в Дзержинске

Бывший коммерческий директор федерального казенного предприятия (ФКП) «Казанский государственный казенный пороховой завод» Наиль Гиниятов назначен генеральным директором крупнейшего производителя взрывчатых веществ — ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (г. Дзержинск, Нижегородская область).

Как сообщил «Ъ-Привожье», назначение состоялось по решению Минпромторга РФ.

До последнего кадрового решения господин Гиниятов около двух лет был на заводе им. Свердлова заместителем гендиректора по коммерческим вопросам.

Отец назначенца Халил Гиниятов в 2003-2017 годах возглавлял ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». Тогда Наиль Гиниятов работал там коммерческим директором.

Вакансия на заводе им. Свердлова появилась после того, как в сентябре был арестован его предыдущий директор Юрий Шумский.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"