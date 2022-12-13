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Коммерсантъ FM
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Во Франции приговорили к длительным срокам сообщников террориста, наехавшего на людей в Ницце в 2016 году

Специальный суд присяжных в Париже вынес решение по делу о соучастниках теракта, происшедшего в Ницце поздно вечером 14 июля 2016 года во время национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. В тот вечер выходец из Туниса Мохамед Ляуэж Булель направил свой грузовик в толпу, собравшуюся на праздничной Английской набережной. Погибли 84 человека, 308 были ранены.

Террориста застрелили французские полицейские. Перед судом, начавшимся в сентябре, предстали трое его ближайших друзей и соотечественников, оказывавших террористу денежную помощь, разделявших с ним идеологию и знавших о его замыслах. Их судили за причастность к террористической преступной организации. Это первая группа подсудимых. Во вторую входили пятеро албанцев, которых судили за незаконный оборот оружия. Они снабдили убийцу двумя пистолетами, возможно не зная и не интересуясь, зачем они ему нужны.

Двое главных обвиняемых, друзья террориста Мохамед Грайеб и Рамзи Арефа, получили по 18 лет тюрьмы. Третий, Шокри Шафруд, был приговорен к 12 годам. Прокурор требовал для всех по 15 лет. В двух случаях срок был дополнительно увеличен, в третьем — уменьшен.

Албанцы Артан Хенай, Энкеледжа Заче и Маским Челай были приговорены соответственно к восьми, пяти и трем годам тюремного заключения, причем двум из них навсегда запрещен въезд на территорию Франции. Еще двоим назначены три и два года лишения свободы с запрещением въезда в страну.

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ» «Восьмерку судят за того парня».

Алексей Тарханов, Париж

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