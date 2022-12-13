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Коммерсантъ FM
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ЦОДД Москвы: предновогодние пробки начнутся 19 декабря

Начиная с 19 декабря на московских дорогах ожидается прирост числа автомобилей в связи с подготовкой граждан к Новому году, заявил руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык.

«Пик загруженности прогнозируется с 22 по 28 декабря, — сообщил он. — Люди будут чаще ездить в ТЦ, в центр города и в районы, где расположены крупные торговые центры. Прогнозируем увеличение числа автомобилей еще на 70-100 тыс. (+2% к началу месяца). Кроме того, в канун Нового года Москву традиционно приезжают туристы из регионов, в том числе на автомобилях. В это время движение будет плотным даже днем, а вечерний час пик будет долгим, загруженность вырастет до 9 баллов. К 30-31 декабря активность снизится». Господин Кизлык рекомендовал использовать в часы пик общественный транспорт и метро.

Ранее вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил о том, что с 31 декабря на 1 января метро, МЦК и некоторые маршруты общественного транспорта будут работать всю ночь.

Иван Тяжлов

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