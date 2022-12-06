Семья из пострадавшего от взрыва дома на улице Кузнецова размещена в гостинице

Ярославский центр социальных выплат начал принимать заявления на материальную помощь от жителей дома на улице Кузнецова, в котором 5 декабря произошел взрыв бытового газа. Сейчас одна семья с маленьким ребенком размещена в гостинице, по постановлению мэрии там можно проживать до 30 суток. Однако возможно продление проживания. Других заявок пока не поступало.

Всего в доме фактически проживали 45 человек, из них 10 отказались от помощи властей и отправились к родственникам. 32 человека — жильцы второго и третьего подъездов, не пострадавших при взрыве, уже вернулись в свои квартиры. В них проведены мероприятия по восстановлению тепло-, водо- и газоснабжения.

Вход в первый подъезд, где произошел взрыв, ограничен до окончания восстановительных работ. В первом подъезде планируется ремонт чердака, лестницы, квартиры, где произошел взрыв, а также восстановление коммуникаций. Затем будут составлены сметы на ремонт жилых помещений, пострадавших от взрыва. Периметр дома временно закрыт баннерами, которые берегут стены от осадков и позволяют сохранить тепло в помещениях.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа. В результате один человек пострадал. Еще одна женщина госпитализирована после случившегося на фоне стресса.

Каждый член пострадавшей семьи получит выплату в размере 13 тыс. руб.

Алла Чижова

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