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Коммерсантъ FM
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Семья из трех человек найдена мертвой в подмосковных Раменках

В частном доме в деревне Прудки обнаружили тела двух взрослых и 4-летнего ребенка. Они могли отравиться газом, говорят источники ТАСС в экстренных службах. Один мужчина, который был в доме, выжил. Его доставили в больницу. О случившимся сообщила прокуратура Московской области в Telegram.

«Сегодня в частном доме, расположенном в д. Прудки, обнаружены тела двух взрослых и 4-летнего ребёнка без видимых признаков насильственной смерти. Ещё один пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь»,— сообщается в канале прокуратуры Подмосковья.

По данным Telegram-канала Mash, погибшие были гражданами Таджикистана. По его информации, выжившим был 41-летний гражданин Китая. Источники Mash предположили, что семья могла погибнуть из-за утечки пропана или метана.

Анастасия Ларина

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