НАК: на границе России в 2022 году задержаны более тысячи человек, причастных к терроризму

На пунктах пропуска при попытке пересечения госграницы РФ в 2022 году были задержаны более 400 человек, считающихся украинскими националистами, и лиц, совершивших военные преступления, сообщает НАК. Сегодня, 13 декабря, в Москве состоялось итоговое заседание НАК и ФОШ под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова.

По данным НАК, всего в страну не пустили более 1 тыс. человек, которых считают причастными к терроризму.

«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более четырехсот украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности»,— сообщает НАК по итогам заседания.

В России ликвидированы более 50 подпольных оружейных мастерских, предотвращены 123 террористических преступления, заблокированы счета около 3 тыс. граждан, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 94 млн руб.

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Мария Федотова