Экспертная группа обследует пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России проводят в Нижневартовске комплексную диагностику частично обрушенного из-за взрыва дома и прилегающих к нему зданий. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко.

«Задача — проверить состояние первого и второго подъездов, оценить возможность дальнейшего проживания там жителей, а также оценить возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов»,— уточнил господин Кощенко.

По его данным, специалисты планируют выполнить все мероприятия в течение недели, после чего будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома.

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижневартовске произошел 4 декабря. Погибли девять человек, еще 15 пострадали. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что спасательные работы были осложнены — для них специалистам пришлось начинать разбор с крыши. По предварительной информации, причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Катерина Якушева