ЦБ разрешит формировать резервы по заблокированным активам в течение 2023 года

Банк России предоставит возможность брокерам, форекс-дилерам, управляющим и управляющим компаниям формировать резервы по заблокированным активам в течение 2023 года. При этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности.

Как сообщила сообщила пресс-служба регулятора, блокировка активов не оказала системного эффекта на участников рынка. Тем не менее ЦБ решил предоставить возможность формирования расчетного резерва по заблокированным активам «в целях сглаживания негативного влияния от признания потерь в отношении полностью заблокированных активов и в условиях отмены регуляторных послаблений».

Воспользоваться «рассрочкой» компании могут, если они в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года не примут решение о выплате дивидендов.

Также регулятор сообщил, что собирается продлить некоторые меры поддержки на 2023 год, а реализацию некоторых остановить с 1 января. В частности, продлено обязательное раскрытие финансовой отчетности, за исключением содержащейся в ней «чувствительной к санкционным рискам» информации.

В начале декабря регулятор начал обсуждать с участниками фондового рынка возможность продления части принятых весной мер поддержки. По данным «Ъ», профучастники предлагают отменять послабления постепенно, сомневаясь, что в 2023 году ситуация на рынке всерьез улучшится.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ берут на послабо».