Замглавы МИДа Руденко назвал недопониманием информацию об отказе премьера Индии посетить РФ

Замглавы МИД России Андрей Руденко прокомментировал информацию об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить РФ. Замминистра уточнил, что встреча президента Владимира Путина и господина Моди в нынешнем году не планировалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Руденко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Руденко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Здесь есть какое-то недопонимание. Мы знаем, о чем говорил Дмитрий Песков, когда он говорил, что в этом году визит премьер-министра Индии не планируется. Я думаю, это касается текущего года, а следующий год у нас большой, открытый, там масса мероприятий международных, и саммиты ШОС и БРИКС, и двусторонние встречи, поэтому давайте не предвосхищать события»,— сказал заместитель министра на полях азиатской конференции международного клуба «Валдай».

9 декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Моди отказался от ежегодного двустороннего саммита с Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Украине. Однако вчера, 12 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «никто ни от чего не отказывался, потому что и не было ничего запланировано».

Тем не менее источники «Ъ» в Дели допускают, что российская и индийская стороны могли принять совместное решение об отмене саммита. По словам собеседников, западные страны и так использует любую возможность, чтобы попрекнуть Индию в ее контактах с Москвой. Однако в Дели рассчитывают на активное участие Москвы в работе G20, где сейчас председательствует Индия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слон и Bloomberg».

Милена Костерева