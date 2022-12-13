Андреа Стелла возглавит McLaren F1 Team, Андреас Зайдль станет новым главой Sauber Motorsport

Две команды Формулы-1 — британская McLaren F1 Team и итальянская Alfa Romeo F1 Team Orlen — объявили о смене руководителей перед стартом сезона-2023.

Австрийский специалист Андреас Зайдль, который с 2019 года возглавлял McLaren F1 Team, покинул коллектив и с января займет должность главы Sauber Group. На этом посту господин Зайдль займет место перешедшего в Scuderia Ferrari француза Фредерика Вассера. О том, кто заменит господина Вассера в роли руководителя команды Alfa Romeo F1 Team Orlen, пока не сообщается.

«Я присоединился к McLaren в 2019 году, и мне очень понравилось работать с Заком Брауном и всей командой. Мы добились хороших результатов, и у меня всегда будут теплые воспоминания о Монце, которая стала ярким событием в моей жизни и карьере. Команда находится на верном пути, и я хотел бы поблагодарить всех за их поддержку, доверие и приверженность делу. Спасибо Заку и акционерам за понимание моего личного решения перейти к другому вызову. Я желаю Андреа и команде всего наилучшего в будущем. Мне приятно присоединиться к Sauber Group — это команда с богатой историей в Формуле-1. Я не могу дождаться, чтобы присоединиться к команде и работать со всеми коллегами в Sauber Group над амбициозными целями, которые мы поставили вместе. Я хочу поблагодарить Финна Раузинга и всех сотрудников Sauber Group за их выбор: я с нетерпением жду возможности оправдать их доверие своей работой», — пояснил Андреас Зайдль.

Место господина Зайдля во главе коллектива McLaren F1 Team займет итальнец Андреа Стелла. Господин Стелла, который с 2015 года работает в британской команде, ранее занимал пост гоночного инженера у трех чемпионов мира — немца Михаэля Шумахера, финна Кими Райкконена и испанца Фернандо Алонсо.

«Для меня большая честь взять на себя роль руководителя команды во время моего следующего этапа работы в McLaren F1 Team. Я благодарен Заку Брауну и акционерам за доверие ко мне, а также ко всем моим коллегам и тем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры в Формуле-1. Мы реалистично оцениваем объем работы, который нам предстоит сделать, чтобы вернуться в лидеры, но я взволнован и воодушевлен тем, что отправляюсь в это путешествии вместе с командой, полной талантов, опыта, гоночного духа и самоотверженности», — отметил Андреа Стелла.