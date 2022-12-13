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Коммерсантъ FM
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Фармкомпания Eli Lilly объяснила нехватку препарата от диабета «Трулисити» в РФ всплеском спроса

В России зафиксирован беспрецедентный спрос на препарат от диабета «Трулисити», что привело к дефициту лекарства в российских аптеках. Однако государственные заказы продолжают обеспечиваться, препараты поставляют из-за рубежа в РФ, сообщила фармкомпания Eli Lilly Pharma.

«На сегодняшний день компания Lilly продолжает осуществлять поставки в Россию лекарственного препарата "Трулисити" российским дистрибуторам и прилагает все усилия для продолжения бесперебойных поставок в будущем и сохранения его доступности на рынке для пациентов»,— заявили в пресс-службе Eli Lilly Pharma «РИА Новости».

По словам представителя компании, беспрецедентный спрос на «Трулисити» зафиксирован не только в России, но и в других странах.

Чтобы предотвратить нехватку лекарства, российский филиал ввозит препарат в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранного государства. Благодаря этому в течение 11 месяцев 2022 года компания реализовала объем, который превысил продажи аналогичного периода прошлого года на 8%.

«Важно отметить, что на сегодняшний день компания Lilly продолжает поставки препаратов, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для пациентов в России, кто нуждается в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний»,— отметили в Eli Lilly Pharma.

О том, что из московских аптек практически полностью пропал «Трулисити», ранее сообщили «Ведомости». В аптеках, где препарат остался в наличие, его стоимость втрое превышает предельную отпускную цену. Пациентам приходится искать лекарство в тематических группах в соцсетях при том, что оно выписывается по рецепту. «Трулисити» входит в перечень жизненно важных лекарств, у него нет аналогов по действующему веществу.

Дарья Эрозбек

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