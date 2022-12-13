Путин наградил липецкого губернатора орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Липецкой области Игоря Артамонова орденом Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Орден господину Артамонову вручил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Игорь Артамонов занимает должность губернатора Липецкой области с 13 сентября 2019 года. В июле текущего года господин Артамонов попал в санкционные списки Великобритании.