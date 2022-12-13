Сальдо обвинил украинских диверсантов в покушении на вице-губернатора Херсонской области

Покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка организовала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), утверждает врио губернатора Владимир Сальдо. По его словам, при покушении использовали самодельное взрывное устройство. Господин Булюк не пострадал, но погиб его водитель.

Врио губернатора заверяет, что есть видеоматериал, доказывающий его обвинения. «Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Но теперь по крайней мере ясно, что это работает ДРГ»,— рассказал он в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что сейчас его заместитель чувствует себя хорошо, но ему понадобится время для реабилитации.

Херсонские власти говорили, что покушение было совершено в городе Скадовске 12 декабря. Глава минздрава области Вадим Ильмиев ранее оценивал состояние Виталия Булюка как средней тяжести. Утверждалось, что правоохранительные органы уже начали расследование, но о возбуждении уголовного дела ничего не сообщалось.