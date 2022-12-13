Пушилин: выборы главы ДНР состоятся в сентябре 2023 года

Выборы главы Донецкой народной республики (ДНР) и парламентские выборы в регионе пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» и. о. главы ДНР Денис Пушилин.
Денис Пушилин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования»,— уточнил он.
30 сентября Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к России ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей. 5 октября он назначил врио глав этих регионов. 19 октября по указу президента в них ввели военное положение.
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