Пушилин: выборы главы ДНР состоятся в сентябре 2023 года

Выборы главы Донецкой народной республики (ДНР) и парламентские выборы в регионе пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» и. о. главы ДНР Денис Пушилин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования»,— уточнил он.

30 сентября Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к России ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей. 5 октября он назначил врио глав этих регионов. 19 октября по указу президента в них ввели военное положение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер