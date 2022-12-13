Сборную Бразилии может возглавить Карло Анчелотти

Карло Анчелотти, возглавляющий мадридский «Реал», летом 2023 года может стать главным тренером сборной Бразилии по футболу. Об этом в понедельник сообщает бразильский портал UOLE sporte. 9 декабря об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии объявил Тите. Он занимал эту должность с 2016 года и покинул ее после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира против хорватов.

По информации источника, руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) общалось с итальянским специалистом и главным тренером английского «Манчестер Сити» испанцем Хосепом Гвардиолой еще до начала чемпионата мира в Катаре. Однако Гвардиола, как утверждает издание, не был заинтересован в работе с национальной командой, что подтвердил его новый контракт с «Манчестер Сити» до июня 2025 года, который он подписал в ноябре. Анчелотти был открыт для предложений, но предупредил, что может возглавить сборную Бразилии в июне 2023 года, поскольку намерен завершить нынешний сезон в качестве главного тренера «Реала».

Портал отмечает, что руководству CBF придется назначить временного наставника национальной команды, поскольку в марте 2023 года начнется квалификация на мировое первенство 2026 года.

Карло Анчелотти 63 года, он возглавил «Реал» летом 2021 года. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе — Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. По ходу карьеры итальянский специалист приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», испанский «Реал», итальянский «Милан» и французский ПСЖ. Также Анчелотти является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. Он четыре раза приводил свою команду к победе в главном еврокубке: в 2003 и 2007 годах — «Милан», в 2014 и 2022 годах — «Реал».

ТАСС