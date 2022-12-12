В декабре экспорт нефти через Новороссийск сократят на 230 тысяч тонн

В декабре в планах экспорта российской нефти сортов Urals и Siberian Light через порт Новороссийска намечено сокращение с 2,47 млн до 2,24 млн т. Об этом сообщает «Ъ».

Сокращение объемов транспортируемого ресурса через Новороссийск произошло еще в ноябре из-за штормов. Согласно плану экспорта, часть позиций перенесли на декабрь.

Ранее страны Евросоюза, Австралия и Норвегия установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. В ответ на это глава РФ Владимир Путин допустил возможность сокращения добычи ресурса.

Анастасия Донскова

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