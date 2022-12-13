Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ответчик и истец скинутся на суд

ВС разобрал вопрос распределения расходов

Верховный суд РФ (ВС) вынес решение по делу о взыскании судебных расходов с истца в пользу ответчика при частичном удовлетворении иска. Экономколлегия признала, что размер затрат не должен превышать сумму отсуженного. Юристы полагают, что на решение будут ориентироваться в других спорах по судебным расходам, но отмечают сохранение лазеек для злоупотреблений.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС разъяснил, какую сумму можно взыскать в качестве судебных расходов ответчика с частично проигравшего спор истца. Опубликованное 10 декабря решение вынесено в рамках спора ФКУ «Уралуправтодор» с ООО «Пермстройсинтез».

В ноябре 2019 года ФКУ отсудило у ООО 1,97 млн руб. убытков по госконтракту, но вышестоящие суды уменьшили сумму до 719,13 тыс. руб. (36,5% от требований). Поскольку истец выиграл дело частично, по закону в таком случае ответчик может взыскать с него часть судебных расходов (в том числе на юристов), что и сделал «Пермстройсинтез». Суды трех инстанций присудили ответчику 63,5% от его затрат на юруслуги (пропорционально доле отказа в иске), а именно 968 тыс. руб. (см. “Ъ” от 3 ноября).

С этим не согласился «Уралуправтодор», обжаловав взыскание в ВС. Истец заявил, что требование о взыскании ущерба связано с длительными и грубыми нарушениями в сфере безопасности дорожного движения, ответчик сам виноват в затягивании спора, к тому же нарушитель прав получает с истца сумму большую, чем стоимость причиненного ущерба. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила судебные акты.

Коллегия сослалась на позицию Конституционного суда РФ (КС), согласно которой правовой смысл взыскания судебных расходов заключается в том, чтобы установить «баланс прав» сторон и не допустить «необоснованное завышение размера оплаты услуг представителя». КС также просил учитывать, что «проигравшая сторона, на которую возлагается бремя возмещения судебных расходов, не была участником договора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер вознаграждения представителя другой стороны».

Если стоимость юруслуг не отвечает «критериям разумности и справедливости», а ее «чрезмерность очевидна», суд при отнесении таких расходов на проигравшую сторону «обязан установить их разумные пределы» и вправе снизить сумму издержек, отметил ВС. Но суды не дали оценки доводам ФКУ о том, что расходы «Пермстройсинтеза» на юристов «носят явно завышенный характер».

Более того, взысканные судебные расходы превысили сумму, которая по итогам спора присуждена истцу. Такая ситуация не соответствует «требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон», подчеркнула коллегия. Спор в итоге был направлен на новое рассмотрение.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева отмечает, что случаи, когда при распределении судебных расходов суды произвольно определяют их размер и не учитывают фактические обстоятельства дела, «нередко встречаются в практике».

Новое решение ВС продолжает его же позицию от 26 февраля 2020 года, но тогда речь шла только о расходах по спорам о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, поясняет старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова. ВС «призывает суды не формально и буквально применять нормы права, а учитывать экономику процесса», добавляет старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова.

Институт судебных расходов носит компенсационную функцию, то есть направлен на возмещение субъекту понесенных им в ходе судебного разбирательств затрат, и «не может быть средством обогащения одной стороны за счет другой», подчеркивает госпожа Гладышева.

Партнер ProLegals Елена Кравцова поясняет, что при разрешении вопроса о судебных расходах стороне нужно подтвердить значимость спора, что может объяснять высокие затраты на представителей: «Если таких доказательств не представлено, суд может признать расходы завышенными и необоснованными».

Впрочем, по мнению госпожи Ольховой, значительное снижение судебных расходов на юристов ответчика может также способствовать тому, что иски о взыскании убытков начнут заявляться «в явно необоснованных размерах»: истец не будет опасаться взыскания с него суммы больше выигранной. Госпожа Алфимова и вовсе допускает, что признанный недобросовестным ответчик при частичном удовлетворении к нему иска теперь «рискует потерять право на возмещение судебных расходов».

Екатерина Волкова, Анна Занина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...