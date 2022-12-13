Ответчик и истец скинутся на суд

Верховный суд РФ (ВС) вынес решение по делу о взыскании судебных расходов с истца в пользу ответчика при частичном удовлетворении иска. Экономколлегия признала, что размер затрат не должен превышать сумму отсуженного. Юристы полагают, что на решение будут ориентироваться в других спорах по судебным расходам, но отмечают сохранение лазеек для злоупотреблений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ВС разъяснил, какую сумму можно взыскать в качестве судебных расходов ответчика с частично проигравшего спор истца. Опубликованное 10 декабря решение вынесено в рамках спора ФКУ «Уралуправтодор» с ООО «Пермстройсинтез».

В ноябре 2019 года ФКУ отсудило у ООО 1,97 млн руб. убытков по госконтракту, но вышестоящие суды уменьшили сумму до 719,13 тыс. руб. (36,5% от требований). Поскольку истец выиграл дело частично, по закону в таком случае ответчик может взыскать с него часть судебных расходов (в том числе на юристов), что и сделал «Пермстройсинтез». Суды трех инстанций присудили ответчику 63,5% от его затрат на юруслуги (пропорционально доле отказа в иске), а именно 968 тыс. руб. (см. “Ъ” от 3 ноября).

С этим не согласился «Уралуправтодор», обжаловав взыскание в ВС. Истец заявил, что требование о взыскании ущерба связано с длительными и грубыми нарушениями в сфере безопасности дорожного движения, ответчик сам виноват в затягивании спора, к тому же нарушитель прав получает с истца сумму большую, чем стоимость причиненного ущерба. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила судебные акты.

Коллегия сослалась на позицию Конституционного суда РФ (КС), согласно которой правовой смысл взыскания судебных расходов заключается в том, чтобы установить «баланс прав» сторон и не допустить «необоснованное завышение размера оплаты услуг представителя». КС также просил учитывать, что «проигравшая сторона, на которую возлагается бремя возмещения судебных расходов, не была участником договора правовых услуг и никак не могла повлиять на размер вознаграждения представителя другой стороны».

Если стоимость юруслуг не отвечает «критериям разумности и справедливости», а ее «чрезмерность очевидна», суд при отнесении таких расходов на проигравшую сторону «обязан установить их разумные пределы» и вправе снизить сумму издержек, отметил ВС. Но суды не дали оценки доводам ФКУ о том, что расходы «Пермстройсинтеза» на юристов «носят явно завышенный характер».

Более того, взысканные судебные расходы превысили сумму, которая по итогам спора присуждена истцу. Такая ситуация не соответствует «требованиям справедливости, равенства и соблюдения баланса прав и законных интересов сторон», подчеркнула коллегия. Спор в итоге был направлен на новое рассмотрение.

Управляющий партнер АБ «РИ-консалтинг» Елена Гладышева отмечает, что случаи, когда при распределении судебных расходов суды произвольно определяют их размер и не учитывают фактические обстоятельства дела, «нередко встречаются в практике».

Новое решение ВС продолжает его же позицию от 26 февраля 2020 года, но тогда речь шла только о расходах по спорам о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, поясняет старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова. ВС «призывает суды не формально и буквально применять нормы права, а учитывать экономику процесса», добавляет старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова.

Институт судебных расходов носит компенсационную функцию, то есть направлен на возмещение субъекту понесенных им в ходе судебного разбирательств затрат, и «не может быть средством обогащения одной стороны за счет другой», подчеркивает госпожа Гладышева.

Партнер ProLegals Елена Кравцова поясняет, что при разрешении вопроса о судебных расходах стороне нужно подтвердить значимость спора, что может объяснять высокие затраты на представителей: «Если таких доказательств не представлено, суд может признать расходы завышенными и необоснованными».

Впрочем, по мнению госпожи Ольховой, значительное снижение судебных расходов на юристов ответчика может также способствовать тому, что иски о взыскании убытков начнут заявляться «в явно необоснованных размерах»: истец не будет опасаться взыскания с него суммы больше выигранной. Госпожа Алфимова и вовсе допускает, что признанный недобросовестным ответчик при частичном удовлетворении к нему иска теперь «рискует потерять право на возмещение судебных расходов».

Екатерина Волкова, Анна Занина