Польша вывезла с Украины более двух млн тонн зерна

Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик сообщил, что Варшава в рамках европейской программы помощи Киеву вывезла с Украины более 2 млн тонн зерна. По его словам, этот показатель сильно превышает цифры прошлого года.

«В это же время было экспортировано 6,5 млн тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши»,— сказал господин Ковальчик журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня, 12 декабря, в МИД РФ подчеркнули необходимость корректировки зерновой сделки. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина, зерно поставляют «в первую очередь в достаточно развитые» страны, хотя сделка направлена на помощь беднейшим странам Азии, Африки и Латинской Америки.

Зерновая сделка между Россией, Украиной и Турцией при участии ООН была подписана 22 июля. Она предполагала открытие портов Украины для вывоза зерна. Также был подписан меморандум России и ООН об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений. В рамках соглашения с Украины экспортировали 13 млн тонн продовольствия.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян