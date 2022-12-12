ЕС увеличит фонд для военной помощи Украине на €2 млрд

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) согласовали увеличение на €2 млрд в 2023 году финансирования Европейского фонда мира, средства из которого, в частности, выделяются на обеспечение военной помощи Украине. Общее увеличение финансового объема фонда до 2027 года составит до €5,5 млрд. Соглашение будет официально подписано в начале следующего года.

«Это решение позволит нам продолжить оказывать военную поддержку вооруженным силам наших партнеров»,— сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (цитата по сайту совета ЕС).

Европейский фонд мира был создан Европейским советом 22 марта 2021 года. Финансирование фонда осуществляется за счет взносов стран—членов ЕС. На данный момент больше половины средств фонда ЕС выделил на военную помощь Украине. За счет средств фонда ЕС возмещает правительствам стран расходы на военную помощь.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева