Зорькин рассказал Путину про большое число обращений в КС по делам о банкротстве

Президент России Владимир Путин 12 декабря, в День Конституции, провел встречу в Кремле с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. В ходе встречи глава КС сообщил президенту, что в последнее время много обращений в инстанцию поступает по случаям банкротства.

На вопрос главы государства, по каким случаям больше всего обращений, господин Зорькин сказал: «Много социалки, много связанных с защитой прав, когда назначаются наказания уголовные или административные. Что удивительно, в последнее время — законодательство по банкротству. Мы даже написали специальный обзор для законодателя, для правительства, потому что там, конечно, есть несостыковки» (цитата по сайту Кремля).

При этом господин Зорькин отметил, что «в поле зрения КС» попали многие темы, в том числе трудовые права граждан, пенсионные, уголовные наказания, а также административные штрафы.

«Не сидим без дела, хотя не хочу сказать, что мы не можем разогнуть спину. Конечно же, мы понимаем, что, может быть, на низовых инстанциях, в других судах — в районных или когда мировой судья — им не легче»,— рассказал глава Конституционного суда.

В ходе встречи Владимир Путин сообщил об известных ему 11,5 тыс. обращений, которые уже поступили в суд. Валерий Зорькин уточнил, что ежегодно данный показатель держится в пределах 12–13 тыс. дел.

Кроме того, председатель КС отметил, что было вынесено свыше 50 постановлений. «Это серьезные решения, когда практически определяется судьба закона: мы или его изымаем из действующей правовой системы, то есть признаем неконституционным, или даем такое толкование, которое делает невозможным применение его в прежнем смысле»,— пояснил господин Зорькин.