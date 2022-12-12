В посольство Украины в Греции прислали окровавленный пакет

Представитель украинского МИДа Олег Николенко заявил, что посольство Украины в Греции получило по почте окровавленный пакет. Ранее идентичные посылки присылали украинским дипломатам в других западных странах.

«Адрес отправителя такой же, как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Греческая полиция начала следственные действия. Ожидаем также ускорения расследования со стороны немецких правоохранителей»,— сказал господин Николенко (цитата по «Европейской правде»).

Всего за последнее время было зафиксировано 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах: одно покушение на теракт, два сообщения о минировании, один случай вандализма, одна письменная угроза и 28 окровавленных пакетов и посылок. В посылках были спрятаны взрывные устройства или их имитация, а также части животных, в том числе глаза коров, свиней. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, за происходящее ответственна Россия или ее союзники.

Дарья Эрозбек