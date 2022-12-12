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Коммерсантъ FM
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Польша выступила против обсуждения гарантий безопасности для России

Польша не поддерживает предоставление России каких-либо гарантий безопасности, заявил замглавы польского МИДа Павел Яблоньский. Инициатором предоставления таких гарантий выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Господин Яблоньский затронул эту тему в беседе с журналистам по прибытии на заседание Совета Евросоюза (ЕС) на уровне глав МИДов. Он считает, что «не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России».

«Необыкновенно важно не позволять как-либо втягивать себя в рассуждения о том, что Украина якобы должна отдавать какую-то часть своей территории или что Россия имеет право ожидать от кого-либо гарантий безопасности. Обсуждения такого типа — это стратегическая ошибка»,— уверен замминистра (цитата по ТАСС).

В начале декабря господин Макрон сказал, что после завершения конфликта на Украине Европе предстоит выстраивать обновленную архитектуру безопасности, предполагающую предоставление гарантий для России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не торопиться с этим обсуждением, объяснив это тем, что сначала такие гарантии должна получить Украина. Кремль пока не видит в ЕС сдвига в пользу дипломатического решения конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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