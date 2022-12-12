Лукашенко призвал национализировать предприятия покинувших Белоруссию компаний

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов заявил, что инвесторам западных компаний, которые не хотят сотрудничать с республикой и покинули ее предприятия, нужно «помахать рукой». По его словам, такие предприятия необходимо национализировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Мы же договаривались. Уходят какие-то там украинские, польские или финские хозяева — люди остаются, технологии остаются, производство существует. <...> Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева — до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. С этого момента предприятие национализировано. Что мы еще ждем, какой смены собственника и как мы будем решать вопрос в правительстве по полгода, по году?!» — заявил господин Лукашенко, обращаясь к главе администрации президента Игорю Сергеенко (цитата по «БелТА»).

«Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня (это в основном из недружественных стран и прочих) ушли,— помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность. Все же есть»,— сказал глава государства.

Приведя в пример McDonald’s, он заявил, что люди в Белоруссии «не глупее», чтобы «эту булочку разрезать и впихнуть туда листья салата или кусок колбасы».

«Все же осталось. Они же с собой ничего не забрали. Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей. Никто ничего не должен забрать. Вы не должны этого допустить»,— заявил Александр Лукашенко.

Западные компании покидают Белоруссию из-за санкций и вооруженного конфликта на Украине. Белоруссия находится под санкциями.