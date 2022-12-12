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Коммерсантъ FM
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Новая Зеландия ввела санкции против Константина Эрнста и еще 22 россиян

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 23 россиян, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Минцифры Максут Шадаев. Ограничительные меры приняты в связи с военной операцией РФ на Украине, сообщили в МИД страны.

Глава новозеландского МИДа Наная Махута заявила, что лица, попавшие под санкции, имеют прямое влияние на общественное мнение и распространяют дезинформацию о вооруженном конфликте на Украине.

Помимо Константина Эрнста и Максута Шадаева в черный список попали ключевые сотрудники российских СМИ, включая агентство «ИнфоРос», веб-сайт SouthFront и Фонд стратегической культуры.

С момента принятия в Новой Зеландии в марте закона о санкциях в отношении России полинезийское государство ввело ограничения в отношении более 1200 физических и юридических лиц из РФ. Также были приняты беспрецедентные торговые меры, в результате которых резко сократилась двусторонняя торговля.

Дарья Эрозбек

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