В Москве по делу генерала ФТС арестованы два бизнесмена

Басманный суд Москвы арестовал двух предпринимателей, проходящих по уголовному делу о взяточничестве в отношении начальника управления по противодействию коррупции ФТС генерала Дмитрия Мурышова. Арестованы директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко и советник ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков.

Господин Нестеренко обвиняется в попытке посредничества в особо крупном взяточничестве (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), господин Окороков — в посредничестве и попытке посредничества в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 и ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Мера пресечения обоим избрана до 8 февраля, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

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