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Коммерсантъ FM
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Не буди лихо, пока тихо

В 2022 году прилетела большая часть «черных лебедей», которых опасались в конце 2021 года опрошенные «Деньгами» аналитики и управляющие. Наиболее сильное, прямое и косвенное, влияние на мировую экономику оказали расширение военного кризиса на Украине и санкционная война Запада против России: на страну обрушился беспрецедентный шквал санкций, многие из которых тоже стали «лебедями», которых не могли прогнозировать. Введенные ограничения рикошетом ударили по глобальным рынкам энергоносителей и продовольствия, раскрутив мировую инфляцию, для борьбы с которой ЦБ развитых стран рекордными темпами повышали ставки. В итоге фондовые рынки обвалились, мировая экономика оказалась на грани рецессии.

Главным «черным лебедем» 2022 года стала специальная военная операция России на Украине, которая до сих пор остается главной в ежедневной повестке политиков, бизнесменов, экономистов и обычных граждан во многих странах мира. Украинский кризис является «единственным наиболее важным негативным фактором» для мировой экономики в этом году, заявила CNBC 16 ноября 2022 года глава МВФ Кристалина Георгиева. По ее оценкам, в будущем году мировая экономика вырастет только на 2,7%. Это минимальный рост с 2001 года. Хуже экономика чувствовала себя в кризис 2008–2009 годов и 2020 года, когда она снижалась на 1,3% и 3,3%. Ведущие мировые индексы потеряли с начала года 10–20%.

Однако проблема мировой экономики не в самом украинском конфликте, а в масштабах реакции со стороны стран Запада по части антироссийских санкций. Набор ограничительных мер, введенных против России, ее компаний и граждан, был настолько велик, что затмил даже действовавшие до сих пор ограничения против Ирана и Северной Кореи. Санкционная война породила «черных лебедей», о которых ранее никто не мог и помыслить. К таковым можно отнести заморозку части золотовалютных резервов ЦБ, санкции против системообразующих российских банков, блокировку счета НРД в Euroclear, эмбарго на поставку российской нефти и многое другое.

Начало санкционной атаки вызвало обвал на российском рынке в конце февраля (на 52%, до 1682 пунктов по индексу Московской биржи) и бурный рост курса доллара вплоть до 120 руб./$. Но слаженные действия Минфина и ЦБ по ограничению на операции иностранных инвесторов с российскими активами, выводу капитала, ужесточению денежно-кредитной политики и другим мерам выправили ситуацию. В итоге индекс Мосбиржи поднялся выше уровня 2200 пунктов, а курс доллара откатился к уровням четырехлетней давности — 60 руб./$.

Антироссийские санкции рикошетом ударили по странам, их принявшим. Отказ от экспорта российских энергоносителей привел к бурному росту цен на них на мировом рынке. Средняя цена североморской Brent за год выросла более чем на 40% и впервые с 2013 года закрепилась выше уровня $100 за баррель. Средняя цена газа на нидерландском хабе TTF выросла втрое, до $1500 за 1 тыс. куб. м. На фоне роста цен на нефть и газ, да и других товаров, а также продовольствия исполнился еще один риск, о котором год назад предупреждали эксперты читателей «Денег», но никто не думал тогда, что он реализуется столь масштабно,— это риск инфляции и ответное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками. В России инфляция достигала в мае 17,8% годовых — максимума с 2001 года, но россияне привыкли жить при высокой инфляции. Настоящим шоком для европейцев и американцев стало повышение ИПЦ до пиковых значений за многие десятилетия — соответственно 7,7% годовых в США и 10,7% в Европе. «Высокая инфляция в США и Европе обусловлена не только подорожавшими энергоносителями, а связана в том числе с политикой, проводимой регуляторами и правительствами в предыдущие периоды»,— считает аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов.

Политики Европы и Америки признали инфляцию катастрофической. «Инфляция — это проклятие нашего существования»,— восклицал президент США Джо Байден. Неудивительно, что центробанки массово принялись за борьбу с ростом цен. В частности, ФРС США рекордными темпами подняла ключевую ставку с околонулевого уровня до 4%. Ее примеру последовали более 90% всех мировых центробанков. В итоге произошел рост ставок на долговых рынках, что повысило риски дефолтов и ударило по фондовым рынкам. Доходность десятилетних казначейских облигаций США достигла отметки 4% — максимума с 2008 года.

Отчасти реализовался и основной «черный лебедь», о котором говорили аналитики «Деньгам» в конце 2021 года,— появление более заразных и опасных штаммов COVID-19. Большая часть стран, Россия была в числе первых, отменили все карантинные ограничения, но пандемия начала просачиваться через плотный занавес, который выстроил вокруг себя Китай. Из-за вспышек коронавируса Пекин несколько раз объявлял локдауны в крупнейших городах, что негативно сказалось на темпах роста экономики, фондовом рынке и спросе на нефть. Более того, масштабы ограничений даже вызвали волну протестов в стране.

Реализовались и риски дефолтов китайских девелоперов. В начале года рынки то и дело получали сообщения о пропущенных выплатах по облигациям от китайских девелоперов, включая крупных. Это не могло не отразиться на бумагах сектора, которые торговались с заметным дисконтом, а акции крупнейшего застройщика Evergrande, с которого и начались проблемы, вообще перестали торговаться на бирже. «Более масштабного кризиса удалось избежать в том числе благодаря поддержке со стороны правительства и ЦБ КНР, включая субсидии и обеспечение финансирования, а также регуляторные послабления, включая недавнюю отмену запрета на привлечение средств за счет размещения акций»,— отмечает Михаил Беспалов.

Татьяна Палаева

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