Количество заболевших ОРВИ и COVID-19 в Новокузнецке выросло в 1,6 раза за неделю

Подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19 отмечается в Новокузнецке, сообщил мэр Сергей Кузнецов. «За последние пять дней количество принятых в «красной» зоне увеличилось почти в два раза, по сравнению с предыдущей неделей: по взрослому населению – 3,3 тыс. челочек (неделей ранее - 1619), в детские поликлиники обратились более 2 тыс. человек (1798 - на прошлой неделе )», - сказал он. По его данным, количество вызовов скорой помощи выросло до 746 в день при среднем показателе 460 вызовов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мэр также отметил, что за последние сутки госпитализирован 41 человек с диагнозом коронавирус. В стационарах на лечении с COVID находится 50 пациентов, из них на ИВЛ – четверо, сообщил он.

Ранее о росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусом сообщили региональные управления Роспотребнадзора в Новосибирской области и в Красноярском крае. На прошлой неделе глава красноярского управления Дмитрий Горяев сообщал, что в регионе 158 классов из 40 школ переведены на дистанционный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ.

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Анна Егорова