158 классов переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ в Красноярском крае

В Красноярском крае 158 классов из 40 школ переведены на дистанционный формат обучения из-за заболеваемости ОРВИ, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее господин Горяев сообщал, что вирусы гриппа были выявлены почти в 40% исследованных за неделю проб. Основное большинство из них пришлось на штамм A(H1N1)-2009, «так называемый “свиной грипп”». Он отметил, что рост заболеваемости ОРВИ в регионе среди взрослых составил 41,2%, а среди детей – 29,7%. В то же время за неделю число заболевших COVID-19 выросло в 1,2 раза, среди которых основная часть (99%) – геновариант «омикрон».

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что ведомство рекомендовало переводить классы на дистанционное обучение, если на занятия не пришли более 20% учащихся. «Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью»,— заявила госпожа Попова (цитата по ТАСС). Речь идет о вирусе А (H1N1). В 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009–2010 годов, отметила она.

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Даниил Тарабукин