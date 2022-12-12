Украинские власти ввели санкции против еще семи священников УПЦ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции Совета национальной безопасности и обороны против представителей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). В списки попали еще семь священников.

Ограничения в том числе введены против представителей церкви из регионов, которые были присоединены к РФ в конце сентября. Это митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон, настоятель Мелитопольского Свято-Саввинского мужского монастыря архимандрит Иоанн, настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне архимандрит Алексий, викарий Горловской епархии архиепископ Константиновский Паисий. Также под санкции попали управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и председатель отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.

Господин Зеленский в начале декабря сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. На этом фоне в отношении представителей УПЦ начали вводить санкции, а на объектах церкви проводятся обыски. В Верховную раду внесен законопроект, который позволит отобрать имущество у УПЦ.

Леонид Уварчев