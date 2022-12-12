США пообещали привлечь Бута к ответственности, если он «вернется на прежнюю линию работы»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер. Он отметил, что если господин Бут решит вернуться к прежней деятельности, то Вашингтон привлечет его к ответственности. Кроме того, господин Кирби заявил, что Россия предлагала обменять Пола Уилана на осужденного в Германии Вадима Красикова.

«Мы намерены защищать свою национальную безопасность. Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов»,— сказал господин Кирби ABC.

Белый дом утверждает, что продолжает поддерживать контакты с Россией по поводу освобождения Пола Уилана. «Было требование, что они хотят вернуть человека по фамилии Красиков, который находится в тюрьме в ФРГ. Я говорил публично, что это не могло рассматриваться как серьезное предложение»,— сказал господин Кирби.

В интервью Fox News представитель Белого дома также ответил на вопрос, почему Бриттни Грайнер была обменена раньше чем Марк Фогель — экс-сотрудник американского посольства, который так же, как и баскетболистка был задержан за контрабанду наркотиков. Господин Кирби только сказал, что в этом «конкретном случае существует ограничение». «Это все, что я могу сказать публично»,— добавил он.

Обмен заключенными между РФ и США спровоцировал споры в американском обществе. Одна его часть празднует возвращение домой баскетболистки Бриттни Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута. Другая же называет произошедшее позором, поскольку в российской тюрьме остался бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, признанный виновным в шпионаже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».