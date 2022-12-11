Боксер Гаджимагомедов победил Рейеса и стал чемпионом IBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил Энмануэля Рейеса Пла из Испании в бою в Абу-Даби. Поединок завершился единогласным решением судей. Россиянин стал чемпионом Международной ассоциации бокса (IBA) среди профессионалов.

25-летний Гаджимагомедов — серебряный призер Олимпиады в Токио, чемпион мира 2019 года, серебряный призер чемпионата Европы (2017) и победитель Европейских игр (2019). 29-летний Рейес — бронзовый призер чемпионата мира 2021 года и серебряный призер чемпионата Европы 2022 года.

IBA в октябре отменила запрет на выступление российских спортсменов в своих международных турнирах. Гаджимагомедов выступал под российским флагом, он был представлен на русском языке.

О конфликте IBA с Международным олимпийским комитетом — в материале «Ъ» «Боксеры не выбили признание».

Леонид Уварчев