Экономисты заявили о закупках Германией российского СПГ в объеме 5–6% от общего потребления

Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжает поступать к немецким потребителям, считают в Кильском институте мировой экономики (IfW). Поставляемый в Бельгию СПГ перенаправляется в Германию, полагают в IfW.

«Мы предполагаем, что импорт СПГ из Бельгии будет направлен непосредственно в Германию»,— сообщил вице-президент IfW Штефан Кутс (цитата по ZDF). В европейской статистике этот газ отнесен к Бельгии, но на самом деле поставки приходились на ФРГ. По словам господина Кутса, объем этих поставок составляет от 5% до 6% от общего объема потребления газа в Германии.

По данным компании ICIS, которая специализируется на энергетике, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Основными странами-покупателями являются Бельгия, Нидерланды и Франция.

С начала военной операции на Украине Россия сокращала поставки трубопроводного газа в недружественные страны. На фоне этого страны Евросоюза накопили в этом году максимальные за всю историю запасы в подземных хранилищах.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Газу вышла северная надбавка».

Мария Федотова