Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экономисты заявили о закупках Германией российского СПГ в объеме 5–6% от общего потребления

Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжает поступать к немецким потребителям, считают в Кильском институте мировой экономики (IfW). Поставляемый в Бельгию СПГ перенаправляется в Германию, полагают в IfW.

«Мы предполагаем, что импорт СПГ из Бельгии будет направлен непосредственно в Германию»,— сообщил вице-президент IfW Штефан Кутс (цитата по ZDF). В европейской статистике этот газ отнесен к Бельгии, но на самом деле поставки приходились на ФРГ. По словам господина Кутса, объем этих поставок составляет от 5% до 6% от общего объема потребления газа в Германии.

По данным компании ICIS, которая специализируется на энергетике, в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России. Основными странами-покупателями являются Бельгия, Нидерланды и Франция.

С начала военной операции на Украине Россия сокращала поставки трубопроводного газа в недружественные страны. На фоне этого страны Евросоюза накопили в этом году максимальные за всю историю запасы в подземных хранилищах.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Газу вышла северная надбавка».

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...