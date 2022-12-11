Эрдоган: Турция окажет гумпомощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

Турецкая сторона представила детали телефонного разговора президента Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Работа по оказанию гумпомощи Украине во время зимы продолжится, заявил во время беседы господин Эрдоган.

«Президент Эрдоган в ходе разговора заявил, что продолжается работу по удовлетворению потребностей украинского народа в гуманитарной помощи в трудные зимние месяцы»,— сообщает управление президента по связям с общественностью (цитата по Sol TV). Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновой коридор может быть расширен за счет включения различных продуктов питания и других товаров. Также господин Эрдоган выразил надежду, что будет найдено решение для Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины, говоря о состоявшемся разговоре, сообщил, что обсуждалось расширение зернового коридора. Ранее господин Зеленский заявлял о желании распространить режим зернового коридора на другие украинские порты.

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Мария Федотова