Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в столице региона. По итогам проверки он призвал жителей оставлять открытыми двери подъездов и убежищ. По его словам, это «цена чьей-то жизни».

«Где-то они (убежища.— "Ъ") открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми»,— рассказал господин Пушилин о проверке в своем Telegram-канале, приложив видео.

«А подъездные двери все время открыты?» — спросила сопровождавшая Пушилина и жителя дома женщина. «Ну двери да»,— ответил мужчина. «Тут порой просто и подъезд спасает, и сознательность должна быть какая-то»,— отметил врио главы ДНР. «Подъезды сейчас должны быть открыты… по подъездам никто не ходил, не мусорил, сейчас надо думать друг о друге, сознательность должна быть»,— также заявил он.

«Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни. Давайте примем эти очень простые меры предосторожности»,— написал Денис Пушилин в Telegram-канале.

После присоединения к России ДНР, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в них было введено военное положение.

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Мария Федотова