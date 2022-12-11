Дорожные службы в Удмуртии переведены на работу в усиленном режиме

В связи с обильными снегопадами, которые продлятся до 13 декабря, региональные и муниципальные дорожные службы работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Ночью на расчистке региональных трасс работали 143 единицы техники, сейчас для обеспечения беспрепятственного проезда на трассах работают более 170 машин: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители и колесные тракторы.

Особое внимание уделяется Воткинскому направлению, а именно трассам Ижевск-Воткинск и Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. На последней с 10 декабря ограничено движение большегрузов.

«В первую очередь, подрядные организации проводят патрульную снегоочистку региональных дорог с высокой интенсивностью движения, после этого переходят на межпоселковые дороги. После завершения снегопада работы по очистке продолжатся до полной уборки снега с дорог, обочин, заездных карманов, посадочных площадок, автопавильонов, тротуаров, пешеходных дорожек, барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков. Также будет выполнена уборка снежных валов»,— сообщили в пресс-службе.

В Ижевске ночью на расчистке дорог работали 72 единицы техники, расчищали магистральные дороги и межквартальные проезды. В настоящий момент для обеспечения беспрепятственного проезда на городских дорогах работают 88 единиц техники, в том числе — 28 комбинированных дорожных машин, 33 трактора, 6 автогрейдеров, 17 фронтальных погрузчиков, 2 экскаватора.

Ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев в социальных сетях обратился к горожанам, призывая их по возможности временно воздержаться от поездок на личном автотранспорте или заранее планировать время с учетом затрудненных дорожных условий.