Глава Ижевска попросил горожан не выезжать из дома без необходимости из-за снегопадов

В столице Удмуртии за два дня выпала половина месячной нормы осадков. Об этом в специальном обращении к ижевчанам рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

Он попросил сегодня, 11 декабря, не выезжать на улицы города без острой необходимости на личных автомобилях и напомнил принцип работы дорожных служб в период подобны снегопадов: «Главный наш акцент на сегодняшний день — это магистральные улицы и линии, по которым ходит общественный транспорт. Главное — не парализовать общественный транспорт в городе в такие моменты. И после того, как прекратится снегопад, мы будем бороться с последствиями. В частный сектор в большинстве случаев зайдем только завтра».

Ответил он и на обращения жителей о расширении улиц. «В тот момент, когда происходит расчистка и образуется снежный вал, который отбрасывается на обочину, говорить о расширении улиц пока не приходится. Этим так же будем заниматься по окончании снегопада»,— сказал глава города.

Также он отметил, что ожидает уменьшения количества осадков к концу дня 12 декабря. А со вторника «снег даст нам передышку для того, чтобы мы могли к этим вещам (уборке.— "Ъ-Удмуртия") и приступить».

Напомним, ранее сообщалось, что коммунальные службы Ижевска перешли на усиленные дежурства в период снегопадов.