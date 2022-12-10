Движение грузовых автомобилей на объездной Воткинска закрыли из-за снегопадов

В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в Удмуртии введено временное ограничение движения на объездной Воткинска и участке дороги Воткинск-Кельчино-граница Пермского края. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Ограничения будут действовать с 16:00 10 декабря до 23:50 12 декабря. Водителям предлагается переждать непогоду по «проблемному» направлению Ижевск-Воткинск-Пермь, разместив свое транспортное средство на стоянках.

Кроме этого, ограничение с 9 декабря уже действует в Пермском крае на трассе М-7 Волга, подъезд к г. Пермь. Возобновить движение планируется в 23:59 12 декабря (время Пермского края).

По сообщению госавтоинспекции Удмуртии, на автодороги федерального и регионального значений выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы.

Напомним, по данным гидрометцентра Удмуртии, снегопад в республике сохранится все выходные. Интенсивность осадков начнет снижаться только 13 декабря.