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Коммерсантъ FM
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Правительство выделило 362,5 млн рублей на выплаты малообеспеченным семьям с детьми

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 362,5 млн руб. на выплаты для малообеспеченных семей, в которых родился третий или последующий ребенок. Документ будет опубликован позже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Дополнительные средства выделены из резервного фонда правительства после уточнения числа получателей выплат в регионах.

В пресс-службе напомнили, что выплаты могут получать малообеспеченные семьи после рождения третьего или последующего ребенка до того, как им исполнится три года. Размер пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о повышении прожиточного минимума с 1 января 2023 года до 14 375 руб. Согласно документу, средний прожиточный минимум для детей по стране составит 13 944 руб. В тот же день он подписал закон, который вводит ежемесячные выплаты из средств материнского капитала для семей с низким доходом с детьми до трех лет.

Олеся Павленко

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