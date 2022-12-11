В 2022 году россияне чаще всего выезжали за границу в ближнее зарубежье

В 2022 году россияне чаще всего выезжали в Таджикистан, Киргизию и Узбекистан, сообщили РБК в «Туту.ру». Среди самых популярных направлений также оказались Армения, Азербайджан, Турция, Белоруссия, Казахстан, ОАЭ и Грузия, отметили в сервисе. У клиентов OneTwoTrip самой популярной страной для путешествий стала Армения. Aviasales сообщил, что самым популярным зарубежным направлением в этом году стала Турция.

Согласно этим данным, на Таджикистан пришлась наибольшая доля россиян, выезжавших за рубеж в 2022 году (17,22%). В прошлом году этот показатель составлял 4,89%. Средний чек на билет туда-обратно увеличился на 11% и составил в этом году 27 611 руб. При этом средний чек упал на билеты в обе стороны в Казахстан (на 27%, до 31 063 руб.), Белоруссию (на 25%, до 12699 руб.) и Узбекистан (на 11%, до 28 668 руб.).

Большинство россиян по-прежнему путешествуют внутренними рейсами (86% от всех пассажиров в 2022 году, 92,6% — в 2021 году). Количество путешественников по ближнему зарубежью составило в этом году 11,4% от их общего числа, по дальнему зарубежью — 2%, по европейскому направлению — 0,5%.

По данным сервиса OneTwoTrip, востребованность полетов в Таджикистан выросла более чем в четыре раза (доля заказов в 2021 году составляла 2,9%), а в Казахстан — в пять раз (1,1%). В компании рассказали РБК, что самыми популярным зарубежным направлениями стали Армения (с долей 18,4%), Турция (14,6%) и Таджикистан (11,9%). За ними следуют Киргизия (10,9%), Узбекистан (6,7%), Казахстан (5,8%), Азербайджан (4,7%), Белоруссия (3,9%), ОАЭ (3,6%) и Таиланд (2,0%).

Сервис зафиксировал резкий рост спроса на авиабилеты в отдельные страны — Сингапур (в 20 раз), Японию (в 17 раз), Таиланд (в 14 раз), Малайзию (в 13 раз) и Индонезию (в 12 раз).

По версии сайта «Купибилет», в качестве зарубежных направлений в 2022 году россияне чаще всего выбирали Турцию (с долей 23%), Армению (15%), Узбекистан (8%), Киргизию (8%), Азербайджан (7%), Таджикистан (6%), Казахстан (5%), Белоруссию (4%), ОАЭ (4%) и Израиль (2%). Лидерами по внутренним направлениям сервис назвал Москву (30%), Санкт-Петербург (14%) и Сочи (9%).

Aviasales посчитал, что самым популярным зарубежным направлением в этом году стала Турция (19%), а также ОАЭ (6%), Таиланд (3%), Грузия (3%) и Израиль (3%).

Ранее участники туристического рынка сообщили «Ъ», что спрос на длительные поездки, в частности в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку, в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень. Зимовать в дальних странах россиян стимулирует, в частности, распространение удаленной работы.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Таиланд, по делу, срочно».

Дарья Эрозбек