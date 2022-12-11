В Курской области на Новый год запретят фейерверки

Власти Курской области запретят продавать и запускать фейерверки с 12 декабря до конца января, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, решение принято из-за необходимости обеспечить безопасность жителей приграничной области.

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в регионе действует желтый уровень террористической угрозы.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Курской области, режим среднего уровня реагирования. Власти Белгородской и Курской областей формируют силы территориальной обороны и народную дружину. В Курской области также строят «засечную черту» с Украиной, на ней размещают противотанковые заграждения.

В октябре власти Курской области также отказались от массовых гуляний и фейерверков на Новый год. Для украшения Курска использовали новогодние декорации и украшения, закупленные ранее.

О территориальной обороне в Курской области — в материале «Ъ» «Отечество в безопасности».

Олеся Павленко