Бой за титул UFC между россиянином Анкалаевым и поляком Блаховичем закончился вничью

Российский боец ММА Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович провели бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 кг) на 282-м номерном турнире лиги в Лас-Вегасе. Поединок прошел в пять раундов и закончился вничью.

Пояс чемпиона UFC остался вакантным. В ноябре его освободил чех Иржи Прохазка после травмы плеча.

На счету 30-летнего Магомеда Анкалаева 18 побед, одно поражение и одна ничья.

У 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья. Он обладал титулом чемпиона UFC до октября 2021 года.

Олеся Павленко