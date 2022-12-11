Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бой за титул UFC между россиянином Анкалаевым и поляком Блаховичем закончился вничью

Российский боец ММА Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович провели бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе (до 93 кг) на 282-м номерном турнире лиги в Лас-Вегасе. Поединок прошел в пять раундов и закончился вничью.

Пояс чемпиона UFC остался вакантным. В ноябре его освободил чех Иржи Прохазка после травмы плеча.

На счету 30-летнего Магомеда Анкалаева 18 побед, одно поражение и одна ничья.

У 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья. Он обладал титулом чемпиона UFC до октября 2021 года.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...