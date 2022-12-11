Бастрыкин поручил проверить сожжение флага России на митинге в Финляндии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку «надругательства над государственным флагом России в Финляндии». На митинге 6 декабря в Хельсинки был сожжен российский флаг. Для проверки информации СКР запросит данные у МИД РФ.

Демонстрация в Хельсинки проходила в честь Дня независимости Финляндии. Министерство иностранных дел РФ назвало сожжение флага «экстремистской выходкой» и выразило финской стороне «дипломатический демарш». Ведомство рассматривает произошедшее как «беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом». МИД потребовал от Финляндии установить причастных к инциденту и привлечь их к ответственности.

Леонид Уварчев