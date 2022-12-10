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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал экстремизмом сожжение российского флага на шествии в Хельсинки и выразил Финляндии демарш

В Хельсинки 6 декабря участники массового шествия сожгли российский флаг, заявил МИД РФ. Ведомство назвало это «экстремистской выходкой» и выразило финской стороне «дипломатический демарш».

Шествия были приурочены ко Дню независимости Финляндии. Российский МИД потребовал установить причастных к сожжению флага.

Ведомство отметило, что рассматривает подобные действия «как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом».

«К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок»,— говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лаура Кеффер

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